Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 14:31

SÃ¶zÃ¼n bittiÄŸi yer El Bab ÅŸehidinin babasÄ± bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi


Suriye'de sÃ¼ren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunda DAEÅž ile Ã§atÄ±ÅŸmaya giren ve ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ GÃ¶khan KÄ±lÄ±Ã§ iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit düÅŸen Uzman ÇavuÅŸ Gökhan KÄ±lÄ±ç için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Åžehidin eÅŸi, tören alanÄ±na getirilen kocasÄ±nÄ±n naaÅŸÄ±nÄ± asker selamÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±. Åžehit babasÄ±nÄ±n yüz ifadesi ise yaÅŸanan acÄ±yÄ± gözler önüne serdi. Uzman ÇavuÅŸ Gökhan KÄ±lÄ±ç'Ä±n cenazesi Asri MezarlÄ±k morgundan alÄ±narak törenin yapÄ±lacaÄŸÄ± SabancÄ± Merkez Camii'ne getirildi. Åžehidin eÅŸi Hasret KÄ±lÄ±ç, silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n omzunda getirilen eÅŸinin tabutunu asker selamÄ±yla karÅŸÄ±layÄ±p gözyaÅŸÄ± döktü. Cenazenin getirilmesi sÄ±rasÄ±nda baba Mehmet, anne Fadime ve kardeÅŸleri gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Törende ÅŸehit için dualar okundu.

 

 

 

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