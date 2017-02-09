Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 15:04

El Bab'ta Ã§atÄ±ÅŸmalar ÅŸiddetlendi Ã–SO ordusuna baÄŸlÄ± birlikler operasyon baÅŸlattÄ±


TSK'nÄ±n 29 AÄŸustos'tan bu yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab ÅŸehir merkezine ilerleyen Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu operasyon baÅŸlattÄ±.

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 170'inci gününde, terör örgütü DEAÅž'a ait toplam 253 hedef, havadan ve karadan vuruldu. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri desteÄŸiyle El Bab'a operasyon düzenleyen Özgür Suriye Ordusuna baÄŸlÄ± birlikler, ilçe merkezine operasyon baÅŸlattÄ±. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 170. gününde devam eden operasyonda, terör örgütü DEAÅž'in elinde bulunan El Bab ÅŸehrini kuÅŸatan Türkiye'nin desteklediÄŸi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ÅŸehir merkezine ilerliyor. Çevre köyleri DEAÅž'tan temizleyen ÖSO, terör örgütüne aÄŸÄ±r darbe vuruyor. AÄŸÄ±r silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çatÄ±ÅŸmalarda, El Bab kentinin DEAÅž'tan temizlenmesi için operasyonlara hÄ±z verildiÄŸi ve DEAÅž'la sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

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