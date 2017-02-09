Avrasya TÃ¼neli'nden bisikletle geÃ§ti polis ceza yaÄŸdÄ±rdÄ±

Avrasya TÃ¼neli'nden sosyal medyadaki hesabÄ±nda ses getirebilmek iÃ§in bisikletle geÃ§en gence polis 294 lira ceza yazdÄ±.

Sosyal medyada bir bisikletlinin güvenlik güçlerinin ikazÄ±na raÄŸmen hÄ±zla Anadolu yakasÄ±ndan Avrupa yönüne doÄŸru Avrasya tüneline girdiÄŸi ve yol aldÄ±ÄŸÄ± görüntülerin yayÄ±nlanmasÄ± üzerine polis harekete geçti. Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekipler bisikletle tünelden geçen 22 yaÅŸÄ±ndaki Ä°.Ö.'yü gözaltÄ±na aldÄ±. Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸünde Ä°.Ö.'ye "polisin ikazÄ±na uymamak" ve "trafik iÅŸaret ve levhalarÄ±na uymamak" suçlarÄ±ndan toplam 294 lira para cezasÄ± kesildi.