Vatani gÃ¶revini yaparken PKK'dan tutuklandÄ±

Suriye'de sÃ¼ren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunda DAEÅž ile Ã§atÄ±ÅŸmaya giren ve ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ GÃ¶khan KÄ±lÄ±Ã§ iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.