Vatani gÃ¶revini yaparken PKK'dan tutuklandÄ±

Kayseri'de askerlik yapan er Abdurrahman DurmuÅŸ, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle adliyeden tutuklanma kararÄ±yla cezaevine sevk edildi.
Kayseri'deki 12'nci Hava UlaÅŸtÄ±rma Ana Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda er olarak vatani görevini yapan Abdurrahman DurmuÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan PKK yanlÄ±sÄ± paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±nca TEM Åžube ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheli, terör örgütü propagandasÄ± yapmak suçundan 7 Åžubat'ta sevk edildiÄŸi nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandÄ±.