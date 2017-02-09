Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 15:27

Vatani gÃ¶revini yaparken PKK'dan tutuklandÄ±


Kayseri'de askerlik yapan er Abdurrahman DurmuÅŸ, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle adliyeden tutuklanma kararÄ±yla cezaevine sevk edildi.

Kayseri'deki 12'nci Hava UlaÅŸtÄ±rma Ana Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda er olarak vatani görevini yapan Abdurrahman DurmuÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan PKK yanlÄ±sÄ± paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±nca TEM Åžube ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheli, terör örgütü propagandasÄ± yapmak suçundan 7 Åžubat'ta sevk edildiÄŸi nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandÄ±.

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Avrasya TÃ¼neli'nden bisikletle geÃ§ti polis ceza yaÄŸdÄ±rdÄ±

Avrasya TÃ¼neli'nden sosyal medyadaki hesabÄ±nda ses getirebilmek iÃ§in bisikletle geÃ§en gence polis 294 lira ceza yazdÄ±.


El Bab'ta Ã§atÄ±ÅŸmalar ÅŸiddetlendi Ã–SO ordusuna baÄŸlÄ± birlikler operasyon baÅŸlattÄ±

TSK'nÄ±n 29 AÄŸustos'tan bu yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab ÅŸehir merkezine ilerleyen Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu operasyon baÅŸlattÄ±.


SÃ¶zÃ¼n bittiÄŸi yer El Bab ÅŸehidinin babasÄ± bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Suriye'de sÃ¼ren FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunda DAEÅž ile Ã§atÄ±ÅŸmaya giren ve ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ GÃ¶khan KÄ±lÄ±Ã§ iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.