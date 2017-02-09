HÄ±rsÄ±z polis oyunu kÃ¶tÃ¼ bitti 5 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk babasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Adana hÄ±rsÄ±z-polis oyununu oynayan 5 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk "polis, eller yukarÄ±" diyerek babasÄ±nÄ± pompalÄ± tÃ¼fekle vurdu. 5 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun annesinin ise, "Ben dipÃ§iÄŸi tuttum oÄŸlum sÄ±ktÄ±, ben tetiÄŸe basmadÄ±m." dediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Adana'da 7 Åžubat akÅŸam saatlerinde Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde iddiaya göre, hÄ±rsÄ±z-polis oyunu oynarken Ahmet Esen, 5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu M.A. tarafÄ±ndan pompalÄ± tüfekle vurularak kazara öldürülmüÅŸtü. Olaydan sonra Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla Adana Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Cinayet Büro AmirliÄŸi ekipleri soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda anne Fikriye Figen Esen'in polis tarafÄ±ndan ifadesi alÄ±ndÄ±. Esen'in ifadesinde, "O gün akÅŸam eÅŸim yatak odasÄ±nda pompalÄ± tüfeÄŸi getirdi, doldur boÅŸalt yaptÄ±. Bir fiÅŸek sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. EÅŸim bir süre onu çÄ±karmakla uÄŸraÅŸtÄ± daha sonra tüfeÄŸi bÄ±raktÄ±. EÅŸim ve oÄŸlum bir süre sora hÄ±rsÄ±z-polis oyunu oynamaya baÅŸladÄ±. OÄŸlum biraz oynadÄ±ktan sonra gerçek tüfeÄŸi almak istediÄŸini söyledi ben ve kÄ±zÄ±m da tüfeÄŸi oÄŸluma verdik. EÅŸim telefonda konuÅŸuyordu oÄŸlum da eÅŸime 'dur' polis dedi, eÅŸim elini kaldÄ±rdÄ±, ben tüfeÄŸin dipçiÄŸinden tutuyordum birden tüfek patladÄ± eÅŸim vuruldu. Ben tetiÄŸe basmadÄ±m. Sadece tüfeÄŸin dipçiÄŸini tutuyordum" dediÄŸi ileri sürüldü. Anne ifadesinin ardÄ±ndan evine dönerek taziyeleri kabul etti.