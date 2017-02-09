MÄ°T TIR'larÄ± soruÅŸturmasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

MÄ°T TIR'larÄ± durdurulma kararÄ±na iliÅŸkin devam eden soruÅŸturulma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÃœsteÄŸmen Hakan Ekici tutuklandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan'Ä±n yürüttüÄŸü MÄ°T TIR'larÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve aranmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± meslekten ihraç edilen ÜsteÄŸmen Hakan Ekici, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirildi Ekici savcÄ±lÄ±ktaki sorgusunun ardÄ±ndan, "Devletin güvenliÄŸi veya iç veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan gizli kalmasÄ± gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadÄ±yla temin etmek, açÄ±klamak"', "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya görevlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbüs etmek", "Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etmek" ve "SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.