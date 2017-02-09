Deprem bÃ¶lgesinde enkaz altÄ±nda kalan kadÄ±n o anlarÄ± aÄŸlayarak anlattÄ±

Ã‡anakkale'de meydana gelen depremde enkaz altÄ±nda kalan Fatma DemirbaÅŸ yÄ±kÄ±lan evinden enkazÄ± elleriyle kazarak Ã§Ä±ktÄ±

DemirbaÅŸ, AA muhabirine, aÄŸlayarak deprem sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± anlattÄ±.

"DuvarlarÄ±n üzerimize yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ± hiç unutamÄ±yorum"

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku henüz atamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hayatÄ±n normale dönmesini beklediÄŸini ifade eden 62 yaÅŸÄ±ndaki DemirbaÅŸ, "Uyuyorduk, depremin ÅŸiddetiyle uyandÄ±k. EÅŸimle beraber aÄŸlaÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Depremde evimizin duvarlarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±. El feneriyle içeriye baktÄ±m. Evin kapÄ±sÄ±, taÅŸ duvarlarÄ± yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.

Fatma DemirbaÅŸ, bunun üzerine hemen pencerenin bulunduÄŸu tarafa geçtiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"Pencerenin yÄ±kÄ±lan tarafÄ±ndan topraÄŸÄ±, duvarlarÄ± kazmaya baÅŸladÄ±m. EÅŸim Ali DemirbaÅŸ'Ä± enkazdan çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Pencerenin kenarlarÄ±ndan duvarÄ± kazÄ±ya kazÄ±ya, tÄ±rnaklayarak bir alan açtÄ±m. EÅŸimle beraber o alandan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±k. DuvarlarÄ±n üzerimize yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ± hiç unutamÄ±yorum. Çok büyük korku yaÅŸadÄ±k. SaÄŸ olsun devlet bize sahip çÄ±ktÄ±. Bizi evsiz, barksÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Çok korktuk, inÅŸallah bir daha böyle bir afet yaÅŸamayÄ±z."