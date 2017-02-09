Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 19:28

Hakkari'deki operasyonlarda ele geÃ§irilen silahlar ÅŸok etti

terÃ¶r operasyonu

Hakkari'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda PKK'ya ait çok sayÄ±da silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda merkez OÄŸul köyü kÄ±rsal alanÄ± Bedarik mevkiinde bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmat bulunduÄŸu bilgisi üzerine operasyon baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan operasyon neticesinde 2 adet anti tank RPG-7 mühimmatÄ±, 3 adet RPG-7 mühimmatÄ± sevk fiÅŸeÄŸi, 1 adet anti personel roket mühimmatÄ±, 100 metre el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen kablo, 4 adet Ä°HA/Ä°KU'dan korunmaya yarayan ÅŸemsiye ve muhtelif yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.Hakkari'de PKK'ye ait mühimmat ele geçirildi

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Valilik aÃ§Ä±kladÄ± KÄ±zÄ±ltepe'deki o yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Mardin KÄ±zÄ±ltepe'deki iki mahallede ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

sevgilisinden ayrÄ±lan genÃ§

Sevgilisi tarafÄ±ndan terk edilen genÃ§ canlÄ± yayÄ±nda intihar etti

Yalova'da meydana gelen olayda iddiaya gÃ¶re sevgilisinden ayrÄ±lan genÃ§ adam kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n kendisini terk etmesi Ã¼zerine canlÄ± yayÄ±nda intihar etti

torun satÄ±cÄ±sÄ±

BÃ¼yÃ¼k skandal yeni doÄŸan torununu 5 bin liraya satmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde yeni doÄŸan torununu 5 bin liraya satmaya Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi yakalandÄ±