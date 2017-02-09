Antalya'da sigarayÄ± bÄ±rakmak iÃ§in baÅŸvuru yapan bakÄ±n kaÃ§ kiÅŸi baÅŸarÄ±lÄ± oldu

Akdeniz'in incisi Antalya'da son 1 yÄ±lda tam 10 bin kiÅŸi sigarayÄ± bÄ±raktÄ±

Antalya Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MüdürlüÄŸü '9 Åžubat SigarayÄ± BÄ±rakma Günü' dolayÄ±sÄ±yla, Kanser Erken TeÅŸhis Tarama ve EÄŸitim Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Antalya Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamdi Bolat, Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Müdürü Murat Özdemir ve saÄŸlÄ±k personelinin yanÄ± sÄ±ra vatandaÅŸlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, isteyenlerin karbonmonoksit deÄŸeri ölçüldü. Ölçümlere katÄ±lan Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Bolat ve Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Müdürü Murat Özdemir'in pasif içici olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.

SigarayÄ± bÄ±rakmayÄ± baÅŸaranlara defne fidesinin hediye edildiÄŸi etkinlikte konuÅŸan Hamdi Bolat, dünya genelinde 5 milyon insanÄ±n sigara yüzünden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini veya ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türkiye genelinde bu sayÄ±nÄ±n 150 bin civarÄ±nda olduÄŸunu aktaran Bolat, “SigarayÄ± bÄ±raktÄ±rma konusunda ülke olarak ciddi bir kampanya yürütüyoruz. Sigara saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra ekonomiye de büyük zarar veriyor" dedi.

Antalya genelinde ise son bir yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸi sigarayÄ± bÄ±rakmak için ilgili yerlere baÅŸvurdu. BaÅŸvuranlarÄ±n 14 bini ücretsiz sigarayÄ± bÄ±raktÄ±rma ilaçlarÄ± alÄ±rken, bu mücadeleyi veren 10 bin kiÅŸi baÅŸarÄ±lÄ± oldu.

Kaynak: Hürriyet