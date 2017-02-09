Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 20:08

Polis ve emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ dahil 5 kiÅŸi Picasso'nun tablosunu satarken yakalandÄ±

Picasso

ÃœnlÃ¼ Ä°spanyol ressam Picasso'ya ait olduÄŸu iddia edilen ve TekirdaÄŸ'da bu tabloyu satmaya Ã§alÄ±ÅŸan 5 kiÅŸi yakalandÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, TekirdaÄŸ Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Åžubesi ekipleri, aldÄ±klarÄ± istihbarat doÄŸrultusunda, bir polis memurunun beraberindeki 4 kiÅŸi ile ünlü Ä°spanyol ressam Pablo Picasso'ya ait olduÄŸunu iddia ettiÄŸi tabloyu kentte satmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸtÄ±.Polis ekipleri, ÅŸüphelilere ait otomobili MarmaraereÄŸlisi ilçesinde durdurarak incelemeye aldÄ±.Otomobilde yapÄ±lan aramada, sÄ±rt çantasÄ± içinde gazete kaÄŸÄ±dÄ±na sarÄ±lmÄ±ÅŸ Picasso'ya ait olduÄŸu iddia edilen tabloyu ele geçirildi.

5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Olayla ilgili polis memuru G.G ve emekli emniyet müdürü E.K. ile M.G, B.A ve E.K. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸüpheliler, çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Tablo müzede incelenecek

Öte yandan, tablo incelenmek üzere TekirdaÄŸ Müze MüdürlüÄŸüne teslim edildi.

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