Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 20:25

TÃ¼rkiye'ye gidecek Rus turistlere terÃ¶r uyarÄ±sÄ±

rus turist

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± SÄ±romolotov TÃ¼rkiye'ye gitmek isteyen Rus turistlere terÃ¶r uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Sputnik'e konuÅŸan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oleg SÄ±romolotov, Türk güvenlik güçlerinin terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ca hedefleri arasÄ±nda olduÄŸunu belirtti.

SÄ±romolotov, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "AyrÄ±ca Türkiye'nin güney ve batÄ± bölgelerinde terör saldÄ±rÄ±larÄ± gerçekleÅŸtirildi. IÅžÄ°D, Ä°stanbul ve Ankara'da da turistlerin yoÄŸunlukta olduÄŸu bölgelerde de giderek daha sÄ±k saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtiriyor. BunlarÄ± göz önünde bulundurarak Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya vatandaÅŸlarÄ±na Türkiye'ye gitmeden önce ülkedeki yüksek terör tehdidini göz önünde bulundurmalarÄ± konusunda uyarÄ±yor ve ülkenin güney doÄŸu bölgelerine yapacaklarÄ± seyahatleri oralardaki durum normale dönene kadar iptal etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yor."

‘TURÄ°ST AKIÅžININ TAMAMEN DÜZELMESÄ° Ä°ÇÄ°N TERÖR TEHDÄ°DÄ°NÄ°N AZALMASINI UMUYORUZ'

Ä°stanbul ve Ankara'nÄ±n da çok riskli yerler arasÄ±nda bulunduÄŸu ve turistik bölgelerde dikkatli olunmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yapan SÄ±romolotov, "Türk yetkililerin hava yolu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak üzere güvenlik düzeyini artÄ±rma konusundaki çabalarÄ±na da dikkat çekmek isteriz. Ä°ki ülke arasÄ±ndaki turist akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tamamen düzelmesi için Türkiye'deki terör tehdidinin azalmasÄ±nÄ± umuyoruz" dedi.

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