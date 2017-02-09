BÃ¼yÃ¼k skandal yeni doÄŸan torununu 5 bin liraya satmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde yeni doÄŸan torununu 5 bin liraya satmaya Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi yakalandÄ±

EreÄŸli Devlet Hastanesi DoÄŸum Servisi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, AlaplÄ± ilçesinde ikamet eden A.M. (58), bir tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Kozlu ilçesinde yaÅŸayan ve çocuklarÄ± olmayan S.S. (35) ve eÅŸi C.S. (28) ile doÄŸacak olan öz torunu için 5 bin TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸtÄ±.

Bu Sabah doÄŸum vakti gelen kÄ±zÄ± B.Åž.'yi hastaneye getiren baba A.M., doÄŸumdan sonra torununu teslim edeceÄŸini bildirdi. Ancak B.Åž. hastane çalÄ±ÅŸanlarÄ±na babasÄ±nÄ±n bebeÄŸini para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir baÅŸka aileye vermek istediÄŸi bilgisini verince polis ekiplerine haber verildi.

B.Åž. doÄŸum servisinde bir erkek çocuÄŸu dünyaya getirirken, hastaneye gelen polis ekipleri önce öz torununu satmaya çalÄ±ÅŸan A.M.'yi, ardÄ±ndan da yeni doÄŸan bebeÄŸi almak isteyen S.S. ile eÅŸi C.S.'yi gözaltÄ±na aldÄ±. B.Åž.'nin daha önce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸinden 2 çocuÄŸu olduÄŸu ve daha sonra dini nikahlÄ± eÅŸi S.T.'den de hamile kaldÄ±ÄŸÄ±, bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n da kÄ±sa süre önce evi terk ettiÄŸi öÄŸrenildi.

GözaltÄ±na alÄ±nan A.M. ile bebeÄŸi satÄ±n almak isteyen S.S. ve eÅŸi C.S. alÄ±nan ifadelerinin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±k talimatÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. B.Åž.'nin doÄŸum sonrasÄ± hastanede tedavisi devam ederken, bebeÄŸin ise Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan koruma altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sürüyor.