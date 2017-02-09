Sevgilisi tarafÄ±ndan terk edilen genÃ§ canlÄ± yayÄ±nda intihar etti

Yalova'da meydana gelen olayda iddiaya gÃ¶re sevgilisinden ayrÄ±lan genÃ§ adam kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n kendisini terk etmesi Ã¼zerine canlÄ± yayÄ±nda intihar etti

Yalova'nÄ±n Safran köyünde sevgilisinden ayrÄ±lÄ±nca bunalÄ±ma giren 18 yaÅŸÄ±ndaki genç, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda intihar etti.Edinilen bilgiye göre, 1 yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n kendisini terk etmesi üzerine bunalÄ±ma giren O.K. (18), Yalova'nÄ±n Safran köyündeki evlerinde babasÄ±na ait pompalÄ± tüfeÄŸi de alarak odasÄ±na geçti. Burada bir sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinden canlÄ± yayÄ±na baÅŸlayan genç, bir süre sonra pompalÄ± tüfeÄŸi göÄŸsüne dayayarak tetiÄŸi çekti. Genç çÄ±ÄŸlÄ±klar atarak yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Sesi duyarak odaya giren anne ve babasÄ± ise oÄŸullarÄ±nÄ± kanlar içerisinde yerde yatarken buldular. ÇaÄŸrÄ±lan ambulansla Özel Atakent Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan genç, yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.