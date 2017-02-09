Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 09/02/2017 20:40

Valilik aÃ§Ä±kladÄ± KÄ±zÄ±ltepe'deki o yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ±

sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Mardin KÄ±zÄ±ltepe'deki iki mahallede ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilçesine baÄŸlÄ± iki kÄ±rsal mahallede uygulanan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Mardin ValiliÄŸi, KÄ±zÄ±ltepe ilçesi Uzunkaya ve Uluköy mahallelerinde uygulanan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamada, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince 09.02.2017 günü saat 06.00 itibariyle KÄ±zÄ±ltepe ilçemize baÄŸlÄ± Uzunkaya ve Uluköy mahalleleri ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirilmiÅŸti. Bölgede planlanan faaliyetler sona erdiÄŸinden bahse konu sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± 09.02.2017 günü saat 18.30 itibariyle kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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