Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/02/2017 07:17

Ä°stanbul'da sabaha karÅŸÄ± 14 adrese helikopter destekli operasyon yapÄ±ldÄ±

uyuÅŸturucu operasyonu

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon sonucunda iki ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul'da sabaha karÅŸÄ± saat 05.00'da 14 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yönelik düzenlenen uyuÅŸturucu operasyonuna Özel Harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. 

Åžahintepe Mahallesi Emir Sokak’ta bulunan bir apartmana baskÄ±n yapan ekipler binanÄ±n birinci katÄ±ndaki dairede arama yaptÄ±. Dairede aramalar sürerken, binanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ise Özel Harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldÄ±. YapÄ±lan aramalarda ruhsatsÄ±z iki pompalÄ± tüfek ile bir av tüfeÄŸi ele geçirilirken, iki ÅŸüpheli ise gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ziya Gökalp Mahallesi, Karaca Sokak’ta bulunan bir binaya da baskÄ±n yapan polis ekipleri binanÄ±n ikinci katÄ±ndaki dairede de aramalar yaptÄ±.

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