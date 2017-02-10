Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/02/2017 07:21

Hastanenin iÃ§inde silahlÄ± saldÄ±rÄ± olayÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

hastaneye ateÅŸ aÃ§an kiÅŸi

Dr. LÃ¼tfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi baÅŸhekimlik binasÄ±nÄ±n iÃ§inde silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen ÅŸÃ¼phelilerden dÃ¶rdÃ¼ tutuklandÄ±

Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi baÅŸhekimlik binasÄ±nÄ±n içinde duvarlara silahla ateÅŸ açÄ±lmasÄ± olayÄ±na iliÅŸkin gözaltÄ±na alÄ±nan ve adliyeye sevkedilen 5 ÅŸüpheliden 4'ü, "silahla tehdit" ve "kamu malÄ±na zarar verme" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸündeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Kartal'daki Anadolu Adalet SarayÄ±'na sevk edilen 5 ÅŸüpheli, soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±ya ifade verdi.SavcÄ±lÄ±k, ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 5 ÅŸüpheliyi, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak", "birden fazla kiÅŸi ile tehdit", "silahla tehdit", "kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek" ve "kamu malÄ±na zarar verme" suçlarÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle nöbetçi hakimliÄŸe sevk etti.Anadolu 4. Sulh Ceza HakimliÄŸi, ÅŸüphelilerden Etem Ç'nin, adli kontrol hükümleri kapsamÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.Hakimlik, diÄŸer ÅŸüpheliler Ferdi E, BarÄ±ÅŸ D, BarÄ±ÅŸ Ö ve Sabri B'nin, "silahla tehdit" ve "kamu malÄ±na zarar verme" suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ±na hükmetti.

 
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