Yeni kimlik kartÄ± baÅŸvurularÄ± mesai saatlerini uzattÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan son dÃ¼zenlemeye gÃ¶re yeni kimlik baÅŸvurularÄ± iÃ§in Ã¼lke genelinde yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde mesai saati uzatÄ±ldÄ±

Yeni kimlik baÅŸvurularÄ± için Ä°lçe nüfus müdürlüklerindeki yoÄŸunluk azalÄ±ncaya kadar mesai saatleri hafta içinde saat 19.00’a kadar uzatÄ±ldÄ±. Cumartesi ve pazar günleri de 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda baÅŸvurular alÄ±nmaya devam edecek.

Bugüne kadar kaç kiÅŸi baÅŸvurdu

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, yeni kimlik baÅŸvurularÄ±nÄ±n ülke genelinde 2 Ocak 2017 itibarÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugüne kadar 2 milyon baÅŸvuru alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 750 bin kimlik kartÄ±nÄ±n basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Son dönemde, “Alo 199” hattÄ±ndan randevu almadan nüfus müdürlüklerine gidilmesinin yoÄŸunluklara ve beklemelere neden olduÄŸuna dikkat çekildi. AçÄ±klamada, “Gerek mevcut nüfus cüzdanlarÄ±yla gerekse yeni kimlikler alÄ±nÄ±ncaya kadar verilen geçici belgelerle resmi iÅŸlemler yapÄ±lailecek” denildi.