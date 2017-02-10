Tacizci bale hocasÄ± hakkÄ±nda istenen ceza belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ'ta sahibi olduÄŸu Ã¶zel bale kursunda 2 kÄ±z Ã¶ÄŸrenciyi taciz ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan Ã–mer YÄ±lmaz Ä°. hakkÄ±nda 16 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°ki kÄ±z öÄŸrenci, kurs sahibi ve bale hocasÄ± Ömer YÄ±lmaz Ä°.’nin tacizine uÄŸradÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla geçen yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda, aileleriyle birlikte suç duyurusunda bulundu. Ä°ki kÄ±z öÄŸrencinin, hocalarÄ±nÄ±n masaj bahanesiyle kursta ve evinde kendilerini taciz ettiÄŸi iddiasÄ± üzerine önce tutuklanan Ömer YÄ±lmaz Ä°., daha sonra tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ± ve hakkÄ±nda 6 yÄ±ldan 16 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

SAVCI BERAAT Ä°STEDÄ°

Anadolu 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruÅŸmasÄ±na, Adli TÄ±p raporu okundu. Raporda, her iki çocuÄŸun ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulduÄŸu yönünde görüÅŸ bildirildiÄŸi belirtildi.

SanÄ±k ise son savunmasÄ±nda taciz iddialarÄ±nÄ± reddetti. MütalaasÄ±nÄ± veren cumhuriyet savcÄ±sÄ± ise, kesin ve ÅŸüpheden uzak delil olmadÄ±ÄŸÄ±ndan sanÄ±ÄŸÄ±n beraatÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme, sanÄ±k Ömer YÄ±lmaz Ä°.’yi oyçokluÄŸu ile 16 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ± ve cezaevine gönderdi.