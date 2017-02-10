Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/02/2017 08:58

Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 10 Åžubat 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen son verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumunun ÅŸÃ¶yle olmasÄ± bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Yurdun genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara'nÄ±n kuzeyi, Güney ve Ä°ç Ege, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Burdur, Antalya'nÄ±n batÄ±sÄ±, KÄ±rÄ±kkale, Yozgat, KÄ±rÅŸehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu ve Samsun'un doÄŸu kesimlerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; DoÄŸu Anadolu'nun kuzeydoÄŸusunda hafif kar, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde aralÄ±klÄ± hafif yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± ve mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n ise kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden, iç ve doÄŸu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu 10

Ä°stanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri aralÄ±klÄ± hafif yaÄŸmurlu 5

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu, güney kesimleri hafif yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Adana: ParçalÄ± bulutlu 17

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu 8

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, batÄ± kesimleri hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam ve gece saatlerinde doÄŸusu hafif yaÄŸmurlu 7

Trabzon: ParçalÄ± çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 7

Erzurum: ParçalÄ± çok bulutlu, hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 0

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu 7

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