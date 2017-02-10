Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/02/2017 09:09

El ele Ã¶lÃ¼me gitmiÅŸlerdi oÄŸullarÄ±nÄ±n mesajÄ± ÅŸok etti


Ã‡eÅŸme'de el ele denize atlayarak hayatlarÄ±na son veren Altan ve Ãœlker Ã‡etin Ã§ifti, oÄŸullarÄ±na gÃ¶nderdikleri "hoÅŸÃ§akal" mesajÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oÄŸullarÄ±ndan gelen "CanlÄ±nÄ±z yetmedi, kendinizi Ã¶ldÃ¼rerek de aÄŸzÄ±ma sÄ±.Ä±n. Nefret ediyorum ikinizden" yanÄ±tÄ± ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.

Sabah gazetesinden Fatih Åžendil'in haberine göre, BalÄ±kesir Akçay'dan geçen hafta Ä°zmir ÇeÅŸme'ye gelerek bir otele yerleÅŸen Altan Çetin (70) ile emekli öÄŸretmen eÅŸi Ülker Çetin (68), 6 Åžubat Pazartesi gecesi, saat 01.04'te yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan oÄŸullarÄ±na "EÅŸyalarÄ±mÄ±zÄ± ve arabamÄ±zÄ± sattÄ±k. Bankadaki paramÄ±zla birlikte ihtiyaç sahiplerine daÄŸÄ±ttÄ±k. Geride hiçbir anÄ± bile kalmadÄ±. Åžimdi gidiyoruz. HoÅŸça kal" diye Whatsapp mesajÄ± yazdÄ±. OÄŸullarÄ± da iki dakika sonra bu mesaja, "HastasÄ±nÄ±z siz, aynÄ± anneannem gibi, canlÄ±nÄ±z yetmedi, kendinizi öldürerek de aÄŸzÄ±ma sÄ±.Ä±n. Nefret ediyorum ikinizden" cevabÄ±nÄ± verdi. ArdÄ±ndan otel yönetimi ve adli mercilere yönelik iki intihar mektubu yazÄ±p birlikte imzalayan çift, otel çalÄ±ÅŸanlarÄ±na da zarf içinde bahÅŸiÅŸ bÄ±rakmayÄ± ihmal etmedi. DiÄŸer eÅŸyalarÄ± ile cep telefonlarÄ±nÄ± da odada bÄ±rakan çift, güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±na göre saat 01.40 sÄ±ralarÄ±nda otelin arkasÄ±ndaki restoran kapÄ±sÄ±ndan el ele çÄ±karak plaja doÄŸru gitti. Sonra kendilerini denize atan ve yaklaÅŸÄ±k bir saat arayla bulunan çift hayatÄ±nÄ± kaybetti. 

 

 

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