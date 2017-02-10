ÃœnlÃ¼ baklavacÄ±ya FETÃ–'den mÃ¼ebbet hapis istemi

SeyidoÄŸlu BaklavalarÄ±'nÄ±n sahibi Mustafa SeyidoÄŸlu ve Serdar SeyidoÄŸlu'ya FETÃ– davasÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilmek isteniyor.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÖ'ye yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan iÅŸ adamlarÄ± Mustafa SeyitoÄŸlu ve Serdar SeyitoÄŸlu hakkÄ±nda ''anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etmek'' suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan da 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±.