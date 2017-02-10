AkrabasÄ±nÄ±n yasak aÅŸkÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼ davada istenen cezalar belli oldu

IÄŸdÄ±r'Ä±n Tuzluca Ä°lÃ§esi'nin GÃ¼llÃ¼ce KÃ¶yÃ¼'nde 2015 yÄ±lÄ±nda 6 yaÅŸÄ±ndaki Enes Tosun'u gizli iliÅŸkisine tanÄ±k olmasÄ± sonucu yengesi ve akrabasÄ± olan sevgilisi hakkÄ±nda Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± istendi.

IÄŸdÄ±r'Ä±n Tuzluca Ä°lçesi'nin Güllüce Köyünde Bahar- Metin Tosun çiftinin oÄŸullarÄ± Enes Tosun, 29 Haziran 2015 günü oynamak için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± eve bir daha dönmedi. Ankara'dan getirilen özel ekibin ceset arama köpekleri yardÄ±mÄ±yla 4 Temmuz günü yaptÄ±ÄŸÄ± aramada, Enes Tosun'un cesedi, bitiÅŸiklerindeki evin bahçesinde bulundu. Cinayetle ilgili olarak Metin Tosun'un amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Mahmut Tosun, Mahmut'un eÅŸi GüneÅŸ Tosun, Mahmut'un kardeÅŸi Mehmet Tosun, akrabalarÄ± Ahmet Tosun gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Enes'in yengesi olan 3 çocuk annesi GüneÅŸ Tosun, ifadesinde akrabalarÄ± olan Ahmet Tosun ile yasak iliÅŸkisi bulunduÄŸunu belirtti. Olay günü Enes'in odaya girdiÄŸinde kendisi ile sevgilisini yatakta yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GüneÅŸ Tosun, bu nedenle Ahmet Tosun'un çocuÄŸu boÄŸduÄŸunu ileri sürdü. Ahmet Tosun'un "Sen gerisini hallet " demesi üzerine GüneÅŸ Tosun, çocuÄŸun cesedini çuvala koyup bahçeye gömdüÄŸünü itiraf etti. Mütalaaya karÅŸÄ± ifadesi alÄ±nan GüneÅŸ Tosun, "Ben böyle bir suçu kabul etmiyorum, tuzaÄŸa geldim" derken; Ahmet Tosun "Adaletinize saygÄ± duyuyorum, ben bu suçu iÅŸlemedim. O çocuk da benim çocuÄŸum sayÄ±lÄ±r" diye konuÅŸtu.