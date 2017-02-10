Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/02/2017 10:23

El Bab'ta ÅŸehit olan ÃœsteÄŸmen TarÄ±k KoÃ§oÄŸlu anÄ±sÄ±na askerlerden anlamlÄ± video


Suriye'de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda El Bab'da DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlerin el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan ÃœsteÄŸmen 30 yaÅŸÄ±ndaki TarÄ±k KoÃ§oÄŸlu'nun anÄ±sÄ±na askerler duygu yÃ¼klÃ¼ bir video hazÄ±rladÄ±.

Åžehit ÜsteÄŸmen TarÄ±k KoçoÄŸlu için birliÄŸindeki askerler ve komutanlarÄ± tarafÄ±ndan anlamlÄ± bir video hazÄ±rlandÄ±. "366 K/D Erlerden, KomutanlarÄ± Åžehit Piyade ÜsteÄŸmen TarÄ±k KoçoÄŸlu'na ithafen" notuyla sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan 43 saniyelik video kÄ±sa sürede 29 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan beÄŸenildi.Åžehit üsteÄŸmen için hazÄ±rlanan videoda, Hüseyin Nihal AtsÄ±z'Ä±n "KahramanlarÄ±n Ölümü" ÅŸiirini okuyan askerler, ÅŸiirin en sonunda "Ruhun ÅŸad olsun ÜsteÄŸmen KoçoÄŸolu" diyerek Türk BayraÄŸÄ± açtÄ±.2015 yÄ±lÄ±nda 4'üncü Komando TugayÄ± 1'inci Komando Taburu'nda göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, daha sonra 2016 yÄ±lÄ±nda aynÄ± tugayda Bölük KomutanÄ± olduÄŸu bildirilen KoçoÄŸlu anÄ±sÄ±na hazÄ±rlanan 43 saniyelik video izleyenleri duygulandÄ±rdÄ±.

 

Ä°ÅŸte o video: 

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