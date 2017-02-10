Kameralardan kaÃ§an BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kÄ±zÄ± bu sefer poz verdi

TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä± yararÄ±na defile dÃ¼zenleyecek olan ModacÄ± Dilek Hanif'in defile Ã¶ncesi dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±na BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kÄ±zÄ± da katÄ±ldÄ±.

Hastane Derindere sponsorluÄŸunda 18 Åžubat'ta düzenlenecek defilenin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na, DavranÄ±ÅŸ Bilimleri UzmanÄ± AÅŸkÄ±m KapÄ±ÅŸmak, modacÄ± Dilek Hanif, kareograf UÄŸurkan Erez, Hastane Derindere Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili Gülçin Derindere ve sunucu Deniz Akkaya katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da konuÅŸan KapÄ±ÅŸmak, ilki geçen yÄ±l gerçekleÅŸtirilen organizasyonun gelirinin, Türk KÄ±zÄ±layÄ± Ä°stanbul Åžubesine baÄŸÄ±ÅŸlanarak, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Hanif, projeden duyduÄŸu heyecanÄ± ifade ederek, "KÄ±zÄ±lay Türkiye'nin en köklü ve önemli kurumlarÄ±ndan bir tanesi. KÄ±zÄ±lay için bunu yapÄ±yor olmak da benim için son derece mutluluk ve heyecan verici." dedi. Projenin içinde bulunmaktan çok memnun olduÄŸunu dile getiren Hanif, ÅŸöyle devam etti: "Bana projeyi getirdikleri için gerçekten teÅŸekkür ediyorum. Çünkü bu tarz aktivitelerin ve programlarÄ±n içinde olmak benim için çok önemli. Her bireyin muhakkak kendi kapasitesi içinde bu tarz etkinliklerde olmasÄ±, elinden geleni yapmasÄ±, elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymasÄ± gerekiyor. Toplum olarak bence her ÅŸeyden önce buna ihtiyacÄ±mÄ±z var. Birbirimize destek vermeye, birlikte olmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var." BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±, Türk KÄ±zÄ±layÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°lhami YÄ±ldÄ±rÄ±m ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kÄ±zÄ±, Türk KÄ±zÄ±layÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkan Vekili BüÅŸra Köylübay da izledi.