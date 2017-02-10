GÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼ FETÃ– silah ÅŸirketi satÄ±n almÄ±ÅŸ

GÃ¼ney Afrika yerel basÄ±nÄ±, Milkor adlÄ± silah ÅŸirketinin FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne ait olduÄŸunu iddia etmesi Ã¼zerine ÅŸirkete kayyum atanmasÄ± gÃ¼ndeme geldi.

Güney Afrika yerel basÄ±nÄ±, FETÖ baÄŸlantÄ±lÄ± Güney Afrika-Türk Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi üyesi Serhat BayoÄŸlu ile derneÄŸin eski baÅŸkanÄ± kardeÅŸi Vuslat BayoÄŸlu'nun ülkedeki Milkor ZÄ±rhlÄ± Araçlar Åžirketini satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Savunma haberleri sitesi "defenceWeb"in editörü Guy Martin de "En son Milkor'un hala zÄ±rhlÄ± araçlar bölümünü NCACC'ye kaydettirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduk. Åžirket kayÄ±tlÄ± deÄŸilse, NCACC'nin pazarlama izni olmadan zÄ±rhlÄ± araçlar için reklam vermekten aÄŸÄ±r bir ceza alabilir." ifadelerini kullandÄ±. Güney Afrika medyasÄ±nda yer alan haberlerde, ÅŸirketin geçen yÄ±l FETÖ'nün uzantÄ±sÄ± Güney Afrika-Türk Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi üyesi Serhat BayoÄŸlu ile kardeÅŸi Vuslat BayoÄŸlu'nun yatÄ±rÄ±m ÅŸirketi tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Haberlerde, hükümetin satÄ±ÅŸtan haberdar olmadÄ±ÄŸÄ± ve firmanÄ±n NCACC'ye kayÄ±tlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na yer verilmiÅŸti. NCACC BaÅŸkanÄ± Jeff Radebe ise iddialarla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.