Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/02/2017 11:59

Sokaktaki tÃ¼m araÃ§larÄ±n lastiklerini kesiyorlardÄ± polise yakalandÄ±lar


Samsun'da gece saatlerinde park halindeki 14 aracÄ±n lastiklerini bÄ±Ã§akla kestikleri ortaya Ã§Ä±kan 2 genÃ§, polise yakalanarak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Olay, Samsun'un Ä°lkadÄ±m ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AÄŸabali Caddesi'nde 1 aracÄ±n 2 lastiÄŸi, Levent Özalpay Sokak'ta ise 13 aracÄ±n 25 lastiÄŸi bÄ±çakla kesildi. AraçlarÄ±nÄ±n lastikleri kesilen 6 kiÅŸi polise ÅŸikayette bulundu Ä°lkadÄ±m Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü Suç Önleme ve SoruÅŸturma Bürosu ekipleri 20 ayrÄ± iÅŸ yerinin güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceledi. BazÄ± güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nda ise lastiklerin kesilme anÄ± anbean görüntülendi. Ä°lçe polisi araçlarÄ±n lastiklerini kesen M.K.(28) ile M.A.Ç.'yi (31) yakaladÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸahÄ±slarÄ±n olay gecesi birahanede içki içtikten sonra yolda yürürken lastikleri kestikleri ortaya çÄ±ktÄ±. M.K. ve M.Ü.Ç., Ä°lkadÄ±m Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü Suç Önleme ve SoruÅŸturma Bürosunda ifadeleri alÄ±ndÄ±ktan sonra savcÄ±nÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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