KÄ±zÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesi stresini almasÄ± iÃ§in yaptÄ± hastanelik oldu

Trabzon'da yaÅŸayan sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni Emine Karaca, kÄ±zÄ±nÄ±n sÄ±nav stresini almasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± "zÄ±p zÄ±p hamuru" aldÄ±ÄŸÄ± boraksÄ± iÃ§mesi yÃ¼zÃ¼nden hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Trabzon'da 17 yÄ±ldÄ±r sÄ±nÄ±f öÄŸretmenliÄŸi yapan Emine Karaca, TEOG sÄ±navÄ±na hazÄ±rlanan kÄ±zÄ±na "zÄ±p zÄ±p hamuru" yapmak için aldÄ±ÄŸÄ± boraks yüzünden hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Karaca, kÄ±zÄ± ile tamamen organik olduÄŸunu düÅŸünerek aktardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± "boraks"Ä± kullanarak "zÄ±p zÄ±p hamuru" yaptÄ±.KÄ±zÄ±nÄ±n, bir süre oynadÄ±ktan sonra su ÅŸiÅŸesine koyarak erittiÄŸi hamurun içinde bulunan suyu kazara içen Karaca, önce VakfÄ±kebir Devlet Hastanesinde, ardÄ±ndan da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan anne Emine Karaca, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kÄ±zÄ±nÄ±n isteÄŸi üzerine internette zÄ±p zÄ±p hamuru yapÄ±m videolarÄ±nÄ± izlediÄŸini belirterek, "Oyun hamuru yapÄ±mÄ±nda boraks kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm, baktÄ±m ki aktarda ve eczanelerde satÄ±lÄ±yor, doÄŸal olarak kullanÄ±labilir diye düÅŸündüm ve aldÄ±m. Eve gelince de kÄ±zÄ±mla yoÄŸurduk ve oynadÄ±k." dedi.BoraksÄ±n temizlik malzemesi olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini dile getiren Karaca, "KÄ±zÄ±mÄ±n stres atmasÄ± için böyle bir hamur yapmaya karar verdik. KÄ±zÄ±m hamuru su ÅŸiÅŸesine koydu, suda çözünen boraks renk vermediÄŸi için bilmeyerek bu suyu içtim." diye konuÅŸtu.Karaca, suyu içtikten sonra rahatsÄ±zlÄ±k hissetmediÄŸini ancak kÄ±zÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ± üzerine hastaneye baÅŸvurduÄŸunu dile getirerek, durumun ciddiyetini doktorlarla görüÅŸtükten sonra anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.