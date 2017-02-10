FenerbahÃ§e otobÃ¼sÃ¼ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± inceleyen emniyet amiri ByLock kullanÄ±yormuÅŸ

FenerbahÃ§eli futbolcularÄ± taÅŸÄ±yan otobÃ¼se yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± soruÅŸturan emniyet amiri FETÃ–'cÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olayÄ± soruÅŸturan birimin baÅŸÄ±ndaki Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüdai O.'nun telefonunda ByLock uygulamasÄ± bulundu. Trabzon Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Hüdai O. HakkÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, silahlÄ± terör örgütüne üye olma iddiasÄ±yla 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapsini talep etti. Dosya kapsamÄ±nda Hüdai O.nun yanÄ± sÄ±ra Ali A., Murat S., Yakup D., Ömer K., Serdar Y. adlÄ± rütbeli polislerin birlikte yargÄ±lanacaÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Kaynak: Habertürk