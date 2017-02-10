ÅžanlÄ±urfa'da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve mitingler yasaklandÄ±

ÅžanlÄ±urfa'da her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting ve Ã§adÄ±r kurma gibi etkinliklerin 9 Åžubat-9 Mart arasÄ±nda yasaklandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, kent merkezi ve tüm ilçelerdeki yasaklama kararÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi. AçÄ±klamada, "OlaÄŸanüstü Hal, Ä°l Ä°daresi, ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri kanunlarÄ±nÄ±n ilgili maddelerine istinaden diÄŸer illerden katÄ±lÄ±mlarla 9 Åžubat-9 Mart tarihlerinde yapÄ±lmasÄ± muhtemel her türlü yürüyüÅŸ, basÄ±n açÄ±klamasÄ±, miting, çadÄ±r kurma, stant açma ve benzeri tüm etkinlikler il merkezi ve tüm ilçelerimizde yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.