Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/02/2017 17:05

Sabahattin Ã–nkibar'Ä±n kitabÄ±nÄ± basan yayÄ±nevine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

KÄ±rmÄ±zÄ± Kedi YayÄ±nevi

Sabahattin Ã–nkibar'Ä±n "Devlet BahÃ§eli Ve MHP Ä°Ã§in Her Åžey" kitabÄ±nÄ± basan KÄ±rmÄ±zÄ± Kedi YayÄ±nevi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

Sabahattin Önkibar'Ä±n "Devlet Bahçeli Ve MHP Ä°çin Her Åžey" kitabÄ±nÄ±n basan KÄ±rmÄ±zÄ± Kedi YayÄ±nevi'ne saldÄ±rÄ± oldu. GümüÅŸsuyu'nda bulunan yayÄ±nevine saat 17.00 gibi gelen yüzü kar maskeli iki saldÄ±rgan ellerinde bulunan sopayla camlarÄ± kÄ±rdÄ±. SaldÄ±rganlar "Sabahattin Önkibar akÄ±llÄ± olsun" diye baÄŸÄ±rdÄ± ve binadan ayrÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan binaya polis ekipleri geldi.Mahkeme, Sabahattin Önkibar'Ä±n "Devlet Bahçeli Ve MHP Ä°çin Her Åžey" kitabÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.

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