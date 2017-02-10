Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/02/2017 17:22

KadÄ±kÃ¶y'de hareketli saatler silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada 3 kiÅŸi yaralandÄ±

silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma

KadÄ±kÃ¶y KÄ±zÄ±ltoprak'ta farklÄ± gruplar arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

KadÄ±köy KÄ±zÄ±ltoprak Cami sokaktaki olay saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Sokata iki kiÅŸi bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tabanca ile ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±. Cami sokakta baÅŸlayan çatÄ±ÅŸma yolun karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan sokaktada devam etti. ÇatÄ±ÅŸan kiÅŸilerden biri baÅŸÄ±ndan diÄŸeri ise bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±.Yoldan geçen bir kadÄ±n da bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±.BacaÄŸÄ±ndan silahlÄ± kiÅŸi taksi ile olay yeirnden kaçarken aÄŸÄ±r yaralanan diÄŸer kiÅŸi ambulansla hastaneye kaldÄ±rlÄ±dÄ±. Ä°hbar üzerin olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Ekipleri çevre güvenliÄŸini alarak çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Olay yerinde bir silah ve çok sayÄ±da boÅŸ kovan bulundu.Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.

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