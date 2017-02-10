Ä°stanbul'da onlarca kiÅŸi Ã¶lebilirdi faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

KadÄ±kÃ¶y UzunÃ§ayÄ±r metrobÃ¼s duraÄŸÄ±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne ait vinÃ§ devrilince faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

KadÄ±köy UzunçayÄ±r metrobüs duraÄŸÄ±nda öÄŸle saatlerinde faciadan dönüldü. Yol kenarÄ±ndaki demir bariyerleri kaldÄ±rmak için metrobüs duraÄŸÄ±na gelen Ä°BB'ye ait vinç yüklediÄŸi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±yamadÄ±. Vinç devrilerek yol kenarÄ±na düÅŸtü. Vincin otoyola devrilmemesi büyük bir faciayÄ± önledi. Bu sÄ±rada metrobüs duraÄŸÄ±nda yaya olarak giden vatandaÅŸlar vincin devrilmesi sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan gürültü nedeniyle büyük panik yaÅŸadÄ±. Öte yandan, vincin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yoÄŸun trafik oluÅŸtu.