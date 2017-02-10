GÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen intiharÄ±n detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde kaldÄ±klarÄ± otele bÄ±raktÄ±klarÄ± notun ardÄ±ndan cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±lan yaÅŸlÄ± Ã§iftin oÄŸlu konuÅŸtu

Ä°zmir ÇeÅŸme'ye giden Altan Çetin (70) ile Ülker Çetin (68) çifti, burada bir otele yerleÅŸmiÅŸ ardÄ±ndan da iki not bÄ±rakÄ±p kayÄ±plara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Uzun süre haber alÄ±namayan çiftin cesetleri ise plajda bulundu. YaÅŸanan bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan yaÅŸlÄ± çiftin intiharÄ±nÄ±n nedenlerini herkes merak etti.

YaÅŸlÄ± çiftin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan tek çocuklarÄ± Levent Noyan Çetin (47), anne ve babasÄ±nÄ±n intiharÄ±ndan dolayÄ± üzgün olduÄŸunu belirtti. Anne ve babasÄ±nÄ±n intihar edeceÄŸini söylediÄŸini ifade eden Levent Noyan Çetin, babasÄ±nÄ±n akciÄŸer kanseri olduÄŸunu, ailesinin maddi durumunun da yerinde olduÄŸunu anlattÄ±.

Levent Noyan Çetin, “Ä°ntihar edeceklerini söylediler diyebilirim. Biz ÅŸu zaman intihar edeceÄŸiz diye bir konuÅŸma elbette yoktu. Biz gidersek birlikte gideriz diye laflar ediyorlardÄ±. Annem ve babamla aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± haftada üç kez görüÅŸürdük düzenli olarak. En son iki hafta önce görüÅŸmüÅŸtük. YazÄ±n politik bir durumdan dolayÄ± bana kÄ±zdÄ±lar hatta. Problemleri benim bildiÄŸim kadarÄ±yla babamÄ±n kanser olduÄŸunu herkesten gizlediler. Ben kanseri babamÄ±n kÄ±z kardeÅŸinden öÄŸrendim” diye konuÅŸtu.

Levent Noyan Çetin ÅŸöyle devam etti:

“Ben bunu kabul etmekte oldukça zorlandÄ±m; çünkü burada onlarÄ± çok seven bir oÄŸullarÄ± ve torunlarÄ± vardÄ±. BabamÄ±n kanser olduÄŸunu çok geç öÄŸrendim. AkciÄŸer kanseriydi ve bu çok acÄ± verici bir ÅŸey. AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ikisi birlikte olsun istemiÅŸler; çünkü birbirlerini çok seven insanlardÄ±.”

Kaynak: Hürriyet