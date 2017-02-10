Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 10/02/2017 17:36

SoÄŸuk hava geri geliyor hafta sonu havalar nasÄ±l olacak

soÄŸuk hava

Hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor

Kar ve soÄŸuk yurda dönüyor. Åžimdiden soÄŸumaya baÅŸlayan hava özellikle yarÄ±ndan itibaren daha da hissedilecek. Hafta sonu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± da baÅŸlÄ±yor.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgilere göre, Yurdun büyük bir bölümünde hafif ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar bekleniyor. Yurdun doÄŸu hattÄ±nda yüksek kesimlerde etkili olacak yaÄŸÄ±ÅŸlar karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olacak. Marmara ve Karadeniz bölgesinde birkaç derece azalÄ±ÅŸ bekleniyor. DiÄŸer illerde ise sÄ±caklÄ±klar mevsim normallerinde seyredecek.

HAFTASONU KAR YAÄžIÅžI BAÅžLIYOR

Ä°stanbul'da bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n cumartesi gününden itibaren düÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor. Yani, 10 dereceye çÄ±kan sÄ±caklÄ±klar, 0 dereceye kadar inecek. hatta soÄŸuklarla birlikte Ä°stanbul'a kar da bekleniyor.Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ayrÄ±ca pazar günü daha da düÅŸerek en düÅŸük 1, en yüksek 4, pazartesi ise en düÅŸük 0 ile 3 derece arasÄ±nda deÄŸiÅŸmesi bekleniyor.

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