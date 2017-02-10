Ä°stanbul'da 12 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Ä°stanbul'da 12 Åžubat tarihinde FenerbahÃ§e-YeÅŸil Giresun Belediyespor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Fenerbahçe-YeÅŸil Giresun Belediyespor arasÄ±nda oynanacak basketbol maçÄ± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "12.02.2017 günü saat 19.00'da ilimiz AtaÅŸehir ilçesinde bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe-YeÅŸil Giresun Belediye Spor Toto Basketbol Süper Ligi MüsabakasÄ± ile ilgili 16.00'dan itibaren Ihlamur SokaÄŸÄ±n (Halk Caddesi dönel kavÅŸaÄŸÄ±ndan SarÄ± Mimoza Sokak kavÅŸaÄŸÄ±na kadar olan kÄ±sÄ±m) trafiÄŸe kapatÄ±lacaktÄ±" denildi.