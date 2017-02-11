TÃ¼rkiye'de ilk kez gerÃ§ekleÅŸtirildi 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± dev operasyon

TÃ¼rkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil gÃ¼venlik birimlerince ilk kez ortak gerÃ§ekleÅŸtirilen "GÃ¼ven Huzur TÃ¼rkiye-3" uygulamasÄ±yla 81 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.

"Güven Huzur Türkiye-3" uygulamasÄ±nda, aranan 2 bin 181 kiÅŸi yakalandÄ±. Uygulamada 81 araç, 91 tabanca, 91 av tüfeÄŸi, 80 bin 268 paket kaçak sigara, 686 kaçak cep telefonu, 762 litre kaçak içki ve 103 parça tarihi eser ele geçirildi.Emniyet Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde 81 ilde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin katÄ±lÄ±mÄ±yla dün akÅŸam "sabit yol" ve "umuma açÄ±k yer" olmak üzere iki aÅŸamalÄ± ve eÅŸ zamanlÄ± uygulama yapÄ±ldÄ±.

CANLI OLARAK TAKÄ°P ETTÄ°LER

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami AltÄ±nok, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler ve Sahil Güvenlik Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Albay Ahmet Kendir, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Koordinasyon Merkezi'nden canlÄ± olarak uygulamayÄ± takip etti.Yurt genelinde 13 bin 966 ekipte 80 bin 88 personelin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamalarda, 17 hava aracÄ±, 71 deniz aracÄ± ve 417 dedektör köpeÄŸi kullanÄ±ldÄ±.Åžehir giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± ile önceden tespit edilen 18 bin 131 hassas noktada yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda 675 bin 997 kiÅŸi kontrol edildi. Bu kiÅŸilerden aranan 2 bin 181'i yakalandÄ±, bin 327'si gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, bin 953'ü hakkÄ±nda ise adli veya idari iÅŸlem uygulandÄ±.

ELE GEÇÄ°RÄ°LEN SUÇ UNSURLARI, DENETLENEN ARAÇ VE Ä°Åž YERLERÄ°

KiÅŸilerin üstleri ve araçlarda yapÄ±lan aramalarda bir uzun namlulu silah, 91 tabanca, 91 av tüfeÄŸi, bin 660 mermi, 38 kesici delici alet, 64 kurusÄ±kÄ± tabanca, 373,6 gram eroin, 4 kilo 722 gram esrar, 72 gram bonzai, 891 captagon, 80 bin 268 paket kaçak sigara, 686 kaçak cep telefonu, 762 litre kaçak içki, 20 kilogram menÅŸei belirsiz gümüÅŸ, 9 ton 880 kilogram menÅŸei tespit edilemeyen et ve 103 parça tarihi eser bulundu.Yollarda oluÅŸturulan noktalarda kontrol edilen 193 bin 852 araçtan 81'inin arandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Denetlenen araçlardan 7 bin 22'siyle ilgili cezai iÅŸlem uygulandÄ±, 2 bin 22'si trafikten men edildi.Kontrol edilen 22 bin 746 iÅŸ yerinden 857'sinin sorumlularÄ±na cezai iÅŸlem uygulandÄ±, 4 bin 466'si hakkÄ±nda kapatÄ±lma iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±.

TÜRKÄ°YE GENELÄ°NDE Ä°LK KEZ GERÇEKLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik güçlerinin bir arada ilk kez gerçekleÅŸtirdiÄŸi uygulama büyük bir uyum ve koordinasyon içinde geçti. VatandaÅŸlarÄ±n da memnun kaldÄ±ÄŸÄ± gözlemlenen çalÄ±ÅŸmalar sorunsuz ve baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±. Ä°nsan haklarÄ±na saygÄ±lÄ±, özgürlük ve güvenlik dengesine önem verilerek yürütülen uygulamalar ile mevcut huzur ve güven ortamÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, suç iÅŸlemeye meyilli olanlarÄ±n caydÄ±rÄ±lmasÄ±, aranan kiÅŸilerin yakalanmasÄ± ve araçlarÄ±n ele geçirilmesi amaçlanÄ±yor.