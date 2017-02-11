16 yaÅŸÄ±ndaki Cansu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili kan dondurucu ayrÄ±ntÄ±

Ä°stanbul'da 16 yaÅŸÄ±ndaki Cansu Ã‡artÄ±'yÄ± Ã¶ldÃ¼ren eski erkek arkadaÅŸÄ± yeni bir geliÅŸme ortaya Ã§Ä±ktÄ±. ZanlÄ± bunu gerÃ§ekleÅŸtirebilmek iÃ§in 10 tane cep telefonu Ã§alÄ±p tÃ¼fek almÄ±ÅŸ.

Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da, ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n sokak ortasÄ±nda pompalÄ± tüfekle katlettiÄŸi 16 yaÅŸÄ±ndaki Cansu ÇartÄ±'nÄ±n ölümüne iliÅŸkin korkunç ayrÄ±ntÄ±lar ortaya çÄ±ktÄ±.Habertürk Gazetesi'nden Uzay Kesmen'in haberine göre, Cansu'yu annesinin iÅŸlettiÄŸi börekçiye ait el arabasÄ±yla yürürken öldüren 17 yaÅŸÄ±ndaki zanlÄ± M.A.K. polise teslim oldu. Cansu'nun ortaokul arkadaÅŸÄ± H.K., çocuk yaÅŸtaki zanlÄ±nÄ±n cinayette kullandÄ±ÄŸÄ± silahla ilgili ise çarpÄ±cÄ± bir iddia ortaya attÄ±. Polisin, katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n cep telefonu çalarak tüfek almasÄ±yla ilgili iddiayÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AyrÄ±ca zanlÄ±nÄ±n, tüfeÄŸi kimden aldÄ±ÄŸÄ± da araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.