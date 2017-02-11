Galatasaray'da FETÃ– depremi ihraÃ§lar baÅŸlÄ±yor

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± Galatasaray'Ä± da vurdu. Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r, Arif Erdem ve Ä°smail Demiriz'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15 kiÅŸinin ihracÄ± diÄŸer ay yapÄ±labilir.

BilindiÄŸi gibi yönetim kurulu, geçtiÄŸimiz aylarda yüz kÄ±zartÄ±cÄ± suçlardan dolayÄ± bu 5 isim için ihraç kararÄ± vermiÅŸ, Disiplin Kurulu da onaylamÄ±ÅŸtÄ±. 12 bin 918 üyeye sahip sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüpte toplam 15 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÖ iliÅŸkisi nedeniyle ihracÄ±n gündemde olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Sabah'Ä±n haberine göre; önümüzdeki ay yapÄ±lacak OlaÄŸan Mali Genel Kurul'da Divan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± FETÖ soruÅŸturmasÄ±nda isimleri geçen Bursa eski valisi Åžahabettin Harput, Ä°stanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardan Hakan Åžükür, Arif Erdem ve Ä°smail Demiriz'in de bulunduÄŸu 15 üyenin ihracÄ±nÄ± oylamaya sunacak. Üyeler onay verirse, bu 15 ismin sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüple iliÅŸkisi resmen kesilecek.