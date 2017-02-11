Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/02/2017 08:54

Operasyonda araÃ§tan Ã§Ä±kanlar jandarma ekiplerini ÅŸok etti


DÃ¼n akÅŸam 81 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda jandarma ve emniyet ekiplerinin durdurduÄŸu aracÄ±n bagajÄ±ndan Hz. Ä°sa figÃ¼rlÃ¼ HaÃ§ obje ve gÃ¶zyaÅŸÄ± kasesi Ã§Ä±ktÄ±.

Türkiye genelinde Jandarma ve Emniyet ekiplerinin genel 'Huzur' operasyonlarÄ±nda MuÄŸla Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± MenteÅŸe Ä°lçe Jandarma ekipleri Marmaris yolu üzerindeki uygulamada Hz. Ä°sa figürlü haç objesi ve gözyaÅŸÄ± kasesi ele geçirdi. MenteÅŸe-Marmaris karayolu 10. Kilometrede uygulama yapan MenteÅŸe Ä°lçe Jandarma ekipleri 48 SC 456 plakalÄ± aracÄ± durdu. AracÄ±n bagaj bölümünde yapÄ±lan aramada çuval içine sarÄ±lÄ± vaziyette 77x52,5 ebadÄ±nda Bronz olduÄŸu deÄŸerlendirilen Hz. Ä°sa figürlü Haç obje ve gözyaÅŸÄ± kasesi ele geçirdi. Araç içinde bulunan H.D. E.Y. A.B. ve M.A. isimli ÅŸüpheliler jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ele geçirilen 4 objenin tarihi deÄŸerinin olup olmadÄ±ÄŸÄ± Müze MüdürlüÄŸü yetkililerinin incelemesi sonrasÄ± ortaya çÄ±kacak. Jandarma ekipleri ele geçirilen ve tarihi eser olduÄŸu tahmin edilen eserlere el koydu. Olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na verilen bilgi sonrasÄ± 4 ÅŸahÄ±s ÅŸüpheli sÄ±fatÄ±yla ifadelerinin alÄ±nmasÄ±ndan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Beyninin yarÄ±sÄ± alÄ±nan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z yaÅŸama savaÅŸ aÃ§tÄ±

Ä°stanbul'da daha 6 aylÄ±kken beyninin neredeyse yarÄ±sÄ± alÄ±nan 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z tÃ¼m tÄ±p kurallarÄ±nÄ± sekteye uÄŸrattÄ±.


PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na darbe 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul'da yapÄ±lan operasyonda 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


2. AbdÃ¼lhamid'in torunu OsmanoÄŸlu Referandumdan sonra davacÄ± olacaÄŸÄ±m

Halk TV'de program sunan YÄ±lmaz Ã–zdil ve telefon baÄŸlantÄ±sÄ±yla konuÅŸtuÄŸu MÃ¼jdat Gezen Sultan 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundular.