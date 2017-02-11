Operasyonda araÃ§tan Ã§Ä±kanlar jandarma ekiplerini ÅŸok etti

DÃ¼n akÅŸam 81 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda jandarma ve emniyet ekiplerinin durdurduÄŸu aracÄ±n bagajÄ±ndan Hz. Ä°sa figÃ¼rlÃ¼ HaÃ§ obje ve gÃ¶zyaÅŸÄ± kasesi Ã§Ä±ktÄ±.

Türkiye genelinde Jandarma ve Emniyet ekiplerinin genel 'Huzur' operasyonlarÄ±nda MuÄŸla Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± MenteÅŸe Ä°lçe Jandarma ekipleri Marmaris yolu üzerindeki uygulamada Hz. Ä°sa figürlü haç objesi ve gözyaÅŸÄ± kasesi ele geçirdi. MenteÅŸe-Marmaris karayolu 10. Kilometrede uygulama yapan MenteÅŸe Ä°lçe Jandarma ekipleri 48 SC 456 plakalÄ± aracÄ± durdu. AracÄ±n bagaj bölümünde yapÄ±lan aramada çuval içine sarÄ±lÄ± vaziyette 77x52,5 ebadÄ±nda Bronz olduÄŸu deÄŸerlendirilen Hz. Ä°sa figürlü Haç obje ve gözyaÅŸÄ± kasesi ele geçirdi. Araç içinde bulunan H.D. E.Y. A.B. ve M.A. isimli ÅŸüpheliler jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ele geçirilen 4 objenin tarihi deÄŸerinin olup olmadÄ±ÄŸÄ± Müze MüdürlüÄŸü yetkililerinin incelemesi sonrasÄ± ortaya çÄ±kacak. Jandarma ekipleri ele geçirilen ve tarihi eser olduÄŸu tahmin edilen eserlere el koydu. Olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na verilen bilgi sonrasÄ± 4 ÅŸahÄ±s ÅŸüpheli sÄ±fatÄ±yla ifadelerinin alÄ±nmasÄ±ndan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.