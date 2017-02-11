Ã‡aldÄ±ÄŸÄ± paralardan yorgan yapmÄ±ÅŸtÄ± TÃ¼rk hacker hakkÄ±nda karar verildi

ABD'de hacklediÄŸi bankalardan 55 milyon dolar Ã§ekmekle suÃ§lanan TÃ¼rk hacker Ercan FÄ±ndÄ±koÄŸlu'nun cezasÄ± belli oldu.

Siber saldÄ±rÄ±lar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan Türk hacker Ercan FÄ±ndÄ±koÄŸlu, 14 yÄ±la kadar hapis istemiyle ABD'de yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. New York federal mahkemesinde yargÄ±lanan 34 yaÅŸÄ±ndaki FÄ±ndÄ±koÄŸlu, 8 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. Sanal dünyada "Segate", "Predator" ve "Oreon" takma adlarÄ±nÄ± kullanan FÄ±ndÄ±koÄŸlu, çaldÄ±ÄŸÄ± para balyalarÄ±ndan yorgan yapÄ±p yatarak poz verdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±yla meÅŸhur olmuÅŸtu.