Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/02/2017 09:14

Ã‡aldÄ±ÄŸÄ± paralardan yorgan yapmÄ±ÅŸtÄ± TÃ¼rk hacker hakkÄ±nda karar verildi


ABD'de hacklediÄŸi bankalardan 55 milyon dolar Ã§ekmekle suÃ§lanan TÃ¼rk hacker Ercan FÄ±ndÄ±koÄŸlu'nun cezasÄ± belli oldu.

Siber saldÄ±rÄ±lar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan Türk hacker Ercan FÄ±ndÄ±koÄŸlu, 14 yÄ±la kadar hapis istemiyle ABD'de yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. New York federal mahkemesinde yargÄ±lanan 34 yaÅŸÄ±ndaki FÄ±ndÄ±koÄŸlu, 8 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. Sanal dünyada "Segate", "Predator" ve "Oreon" takma adlarÄ±nÄ± kullanan FÄ±ndÄ±koÄŸlu, çaldÄ±ÄŸÄ± para balyalarÄ±ndan yorgan yapÄ±p yatarak poz verdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±yla meÅŸhur olmuÅŸtu.

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