Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/02/2017 09:23

8 yÄ±l boyunca adaletten kardeÅŸinin kimliÄŸini kullanarak kaÃ§mÄ±ÅŸ


Yaralama ve yaÄŸma suÃ§larÄ±ndan kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan Erkan Dursun, cezaevine girmemek iÃ§in 8 yÄ±l boyunca kardeÅŸinin kimliÄŸini kullandÄ±, ÅŸÃ¼pheli polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±.

AydÄ±n'Ä±n Ä°ncirliova Ä°lçesi'nde dün akÅŸam devriye görevindeki polis ekipleri, hareketlerinden ÅŸüphelendiÄŸi kiÅŸiyi sorgulamak istedi. Åžüpheli kendisine aitmiÅŸ gibi kardeÅŸinin kimliÄŸini polise gösterince uyuÅŸmayan fotoÄŸraflardan yakalandÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelinin Erkan Dursun olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Yaralama ve yaÄŸma suçlarÄ±ndan kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunduÄŸu belirlenen Erkan Dursun'un 8 yÄ±ldÄ±r yakalanmamak için üzerinde kardeÅŸinin kimliÄŸini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Erkan Dursun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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