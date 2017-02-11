14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za cinsel istismarda bulunan zanlÄ± Ä°mam nikahÄ± kÄ±ydÄ±k

Zonguldak'ta, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za cinsel istismarda bulunduÄŸu suÃ§lamasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan zanlÄ± kan donduran aÃ§Ä±klamada bulundu. ZanlÄ±, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±n kendisiyle iliÅŸkiye girmek istediÄŸini sÃ¶yleyerek, "Ä°mam nikahÄ± kÄ±ydÄ±ktan sonra iliÅŸkiye girdik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Åžu anda 17 yaÅŸÄ±nda olan N.B., geçen yÄ±l Ekim ayÄ±nda jandarmaya giderek 2 yÄ±l arkadaÅŸlÄ±k yaptÄ±ktan sonra ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Gökhan A.'nÄ±n kendisiyle 7-8 kez cinsel iliÅŸkiye girdiÄŸini ileri sürerek ÅŸikayetçi oldu. Ä°lk suç tarihi olan Haziran 2014'te maÄŸdurun 15 yaÅŸÄ±ndan küçük olmasÄ± nedeniyle tutuklanan Gökhan A. hakkÄ±nda, 'zincirleme olarak çocuÄŸun cinsel istismarÄ±', 'kiÅŸiyi hürriyetini yoksun kÄ±lma' suçlarÄ±ndan dava açÄ±ldÄ±.

"Ä°MAM NÄ°KAHI KIYDIKTAN SONRA Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE GÄ°RDÄ°K"

Gökhan A., 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruÅŸmasÄ±na cezaevinden video konferans sistemiyle katÄ±ldÄ±. N.B. ise duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. Daha önceki ifadesinde, "Biz birbirimize söz vermiÅŸtik. Yemin etmiÅŸtik. Evlenecektik. RÄ±zasÄ±yla oldu, çoÄŸunda o istiyordu. AyrÄ±lmak istedi. Ben de kÄ±zgÄ±nlÄ±kla tokat attÄ±m. Bu yüzden gidip ÅŸikayet etmiÅŸ" diyen sanÄ±k, son sözü sorulmasÄ± üzerine, "Ben arkadaÅŸlarÄ±ma 'imam bulun' dedim. Ä°mam nikahÄ± kÄ±ydÄ±ktan sonra iliÅŸkiye girdik. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. SanÄ±ÄŸÄ±n avukatÄ± da müvekkilinin N.B. ile birlikte çekilen samimi fotoÄŸraflarÄ± ile Whatsapp mesajlarÄ±nÄ± mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, N.B.'nin ilk suç tarihinde 15 yaÅŸÄ±ndan küçük olmasÄ± ve söz konusu eylemin zinrcirleme gerçekleÅŸmesi nedeniyle sanÄ±ÄŸa önce 20 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi, sonra duruÅŸmalardaki iyi halini gözeterek cezayÄ± 16 yÄ±l 8 aya düÅŸürdü.