Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/02/2017 10:28

2. AbdÃ¼lhamid'in torunu OsmanoÄŸlu Referandumdan sonra davacÄ± olacaÄŸÄ±m


Halk TV'de program sunan YÄ±lmaz Ã–zdil ve telefon baÄŸlantÄ±sÄ±yla konuÅŸtuÄŸu MÃ¼jdat Gezen Sultan 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundular.

Sultan 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu'nun "Galatasaray'a ait olan Suada bizim" açÄ±klamasÄ± Halk TV'de yayÄ±nlanan UÄŸur Dündar'Ä±n Halk Arena'sÄ± programÄ±nda konu edilmiÅŸti. OsmanoÄŸlu'nu gündeme getiren ikiliden YÄ±lmaz Özdil, telefonla baÄŸlanan Müjdat Gezen'e; "Bir tane sultan var bugün Sultan Abdülhamid'in torunu. Onun aslÄ±nda bir dükkanÄ± varmÄ±ÅŸ ben bugün öÄŸrendim. Sana oradan bir saltanat fesi alÄ±p UÄŸur'la (UÄŸur Dündar) ziyarete geleceÄŸiz." dedi. SonrasÄ±nda konuÅŸma ÅŸu ÅŸekilde devam etti:

Müjdat Gezen: Bekliyorum. AyrÄ±ca YÄ±lmaz ben kadÄ±nÄ± beÄŸendim yahu.

YÄ±lmaz Özdil: Ada'yÄ± veresin mi geldi abi?

Müjdat Gezen: Ada'yÄ± deÄŸil ama neyse sonra konuÅŸuruz.

REFERANDUMDAN SONRA DAVACI OLACAK

Sultan 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu da Beyaz TV'de yayÄ±nlanan "Dinamit" programÄ±na telefonla baÄŸlandÄ±. OsmanoÄŸlu, kendisiyle ilgili rencide edici ifadeler kullanan YÄ±lmaz Özdil ve Müjdat Gezen hakkÄ±nda davacÄ± olcaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ancak OsmanoÄŸlu 2 ay içerisinde davacÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± çünkü, davacÄ± olmasÄ± halinde, bu konunun referandumda malzeme edileceÄŸini söyledi. OsmanoÄŸlu, davasÄ±nÄ±n referandumda "HayÄ±rcÄ±" blok tarafÄ±ndan malzeme olarak kullanÄ±lmamasÄ± için 2 ay davacÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± ekledi. Öte yandan Nilhan OsmanoÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda "Evet" oyu vereceÄŸini açÄ±kladÄ±ktan sonra ölüm tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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