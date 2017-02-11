Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/02/2017 10:42

PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na darbe 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda


PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul'da yapÄ±lan operasyonda 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, Terörle Mücadele ekipleri tarafÄ±ndan terör örgütü PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na yönelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. GaziosmanpaÅŸa'da uyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 17 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri ilçede uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik 16 adrese ÅŸafak vaktinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamÄ±nda 17 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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Beyninin yarÄ±sÄ± alÄ±nan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z yaÅŸama savaÅŸ aÃ§tÄ±

Ä°stanbul'da daha 6 aylÄ±kken beyninin neredeyse yarÄ±sÄ± alÄ±nan 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z tÃ¼m tÄ±p kurallarÄ±nÄ± sekteye uÄŸrattÄ±.


2. AbdÃ¼lhamid'in torunu OsmanoÄŸlu Referandumdan sonra davacÄ± olacaÄŸÄ±m

Halk TV'de program sunan YÄ±lmaz Ã–zdil ve telefon baÄŸlantÄ±sÄ±yla konuÅŸtuÄŸu MÃ¼jdat Gezen Sultan 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundular.


14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za cinsel istismarda bulunan zanlÄ± Ä°mam nikahÄ± kÄ±ydÄ±k

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