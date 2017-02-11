PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na darbe 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul'da yapÄ±lan operasyonda 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, Terörle Mücadele ekipleri tarafÄ±ndan terör örgütü PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na yönelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. GaziosmanpaÅŸa'da uyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 17 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri ilçede uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik 16 adrese ÅŸafak vaktinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamÄ±nda 17 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.