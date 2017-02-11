Beyninin yarÄ±sÄ± alÄ±nan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z yaÅŸama savaÅŸ aÃ§tÄ±

Ä°stanbul'da daha 6 aylÄ±kken beyninin neredeyse yarÄ±sÄ± alÄ±nan 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z tÃ¼m tÄ±p kurallarÄ±nÄ± sekteye uÄŸrattÄ±.

Ä°stanbul'da reklam koordinatörü Emine Çevik ile muhasebeci Mehmet Çevik 2013 yÄ±lÄ±nda evlendikten sonra bebeklerini kucaklarÄ±na alacaklarÄ± günü hayal ederken, 22 AralÄ±k 2014 tarihinde dünyaya gelen kÄ±zlarÄ± Derin'in hastalÄ±ÄŸÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±. DoÄŸduktan 8 saat sonra beyninde 'kortikal displazi' tespit edilen minik Derin, her gün çok sayÄ±da epilepsi nöbeti geçirdi. 6 aylÄ±kken ameliyata alÄ±nan ve saÄŸ beyninin büyük bölümü alÄ±nan Derin, anne ve babasÄ±nÄ±n umutlu çabalarÄ± sonucu bugün oturmaya, dönerek istediÄŸi noktaya gidebilmeye, yatarken oturur pozisyona gelebilmeye, kollarÄ±nÄ±n altÄ±ndan tutulunca adÄ±m atmaya ve 'anne', 'baba', 'gel', 'atta', 'abla', 'aÄŸabey' gibi sÄ±nÄ±rlÄ± sözcükleri kullanmaya baÅŸladÄ±.