Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/02/2017 11:28

Beyninin yarÄ±sÄ± alÄ±nan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z yaÅŸama savaÅŸ aÃ§tÄ±


Ä°stanbul'da daha 6 aylÄ±kken beyninin neredeyse yarÄ±sÄ± alÄ±nan 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z tÃ¼m tÄ±p kurallarÄ±nÄ± sekteye uÄŸrattÄ±.

Ä°stanbul'da reklam koordinatörü Emine Çevik ile muhasebeci Mehmet Çevik 2013 yÄ±lÄ±nda evlendikten sonra bebeklerini kucaklarÄ±na alacaklarÄ± günü hayal ederken, 22 AralÄ±k 2014 tarihinde dünyaya gelen kÄ±zlarÄ± Derin'in hastalÄ±ÄŸÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±. DoÄŸduktan 8 saat sonra beyninde 'kortikal displazi'  tespit edilen minik Derin, her gün çok sayÄ±da epilepsi nöbeti geçirdi. 6 aylÄ±kken ameliyata alÄ±nan ve saÄŸ beyninin büyük bölümü alÄ±nan Derin, anne ve babasÄ±nÄ±n umutlu çabalarÄ± sonucu bugün oturmaya, dönerek istediÄŸi noktaya gidebilmeye, yatarken oturur pozisyona gelebilmeye, kollarÄ±nÄ±n altÄ±ndan tutulunca adÄ±m atmaya ve 'anne', 'baba', 'gel', 'atta', 'abla', 'aÄŸabey' gibi sÄ±nÄ±rlÄ± sözcükleri kullanmaya baÅŸladÄ±.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na darbe 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul'da yapÄ±lan operasyonda 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


2. AbdÃ¼lhamid'in torunu OsmanoÄŸlu Referandumdan sonra davacÄ± olacaÄŸÄ±m

Halk TV'de program sunan YÄ±lmaz Ã–zdil ve telefon baÄŸlantÄ±sÄ±yla konuÅŸtuÄŸu MÃ¼jdat Gezen Sultan 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan OsmanoÄŸlu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundular.


14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za cinsel istismarda bulunan zanlÄ± Ä°mam nikahÄ± kÄ±ydÄ±k

Zonguldak'ta, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za cinsel istismarda bulunduÄŸu suÃ§lamasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan zanlÄ± kan donduran aÃ§Ä±klamada bulundu. ZanlÄ±, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±n kendisiyle iliÅŸkiye girmek istediÄŸini sÃ¶yleyerek, "Ä°mam nikahÄ± kÄ±ydÄ±ktan sonra iliÅŸkiye girdik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.