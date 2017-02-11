El Bab'ta operasyonlar sÃ¼rÃ¼yor 1 TÃ¼rk askeri ÅŸehit oldu

TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± operasyonunda 1 TÃ¼rk askeri ÅŸehit olurken, 1 TÃ¼rk askeri de yaralandÄ±.

ÇarÅŸamba günü kent merkezini ele geçirmek için büyük operasyonun baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bugün de sokak çatÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 3 mahallede yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Suriye'nin El Kentinde 1 asker ÅŸehit oldu, 1 asker yaralandÄ±. TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmede, "El Bap civarÄ±nda meydana gelen çatÄ±ÅŸmalarda kahraman bir silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ bir kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžehidimizin kederli ailesine, Türk SilahlÄ± kuvvetleri mensuplarÄ±na ve yüce milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r yaralanan silah arkadaÅŸÄ±mÄ±za da acil ÅŸifalar diliyoruz" denildi.