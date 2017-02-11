Madende saklanÄ±yorlardÄ± terÃ¶ristler iÃ§in dev operasyon dÃ¼zenlendi

Tunceli'de terÃ¶r operasyonlarÄ± dahilinde 3 asker yaralanÄ±rken, terÃ¶rist 1'i Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, 1'i de yaralandÄ±.

Tunceli' in Pülümür ilçesi KÄ±zÄ±lmescit mevkiinde devam eden oparasyonlarda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 3 asker yaralandÄ±, 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralÄ± ele geçirildi. Devlet hastanesine gelerek yaralÄ± askerleri ziyaret eden Tunceli Valisi Osman Kaymak çatÄ±ÅŸmayla ilgili bilgi verdi. Vali Kaymak, "Pülümür KÄ±zÄ±lmescit bölgesinde eski bir maden ocaÄŸÄ±ndaki bir konteynÄ±r içinde teröristlerin olduÄŸu deÄŸerlendirilerek bölgeye jandarma timleri sevkedilmiÅŸ olup teröristlerin dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmasÄ± için anons yapÄ±lmÄ±ÅŸ konteynÄ±r içinden bulunan iki teröristten birinin dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karak elindeki el bombasÄ±nÄ± güvenlik güçlerinin üzerine atmasÄ± sonucu 3 askerimiz yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaralÄ± askerlerimiz bölgeden hÄ±zla hastaneye intikal ettirilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Askerlerimizin tedavilerine devam ediliyor, hayati tehlikeleri bulunmamaktadÄ±r. ÇatÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda bir terörist olay yerinde öldürülmüÅŸ 1 terörist de yaralÄ± olarak etkisiz hale getirilmiÅŸtir" dedi Vali Kaymak bölgedeki operasyonlarÄ±n sürdüÄŸünü söyledi.