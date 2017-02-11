Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/02/2017 18:20

BurasÄ± TÃ¼rkiye ÅŸehre inen yaban domuzlarÄ±nÄ± elleriyle beslediler


Tunceli'de ÅŸehir merkezine kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± nedeniyle yemek bulamayÄ±nca inen yaban domuzlarÄ±nÄ± vatandaÅŸlar evlerinin Ã¶nÃ¼ne yemek bÄ±rakarak besliyor.

Tunceli merkez ve çevresinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan olumsuz etkilenen ve aç kaldÄ±klarÄ± için ÅŸehir merkezine gelen yaban domuzlar için birçok kiÅŸi evlerin önüne yiyecek bÄ±rakÄ±yor.  KÄ±rsal alanda yiyecek bulamadÄ±klarÄ± için Atatürk Mahallesi'ne özellikle akÅŸam saatlerinde gelen yaban domuzlarÄ±, evlerin önündeki çöplerde yiyecek arÄ±yor. Aç kalan yaban domuzlarÄ±nÄ± görenler de kapÄ± önlerine yiyecek bÄ±rakÄ±yor. BazÄ±larÄ± da domuzlara balkonlardan yiyecek atÄ±yor. Ä°nsanlara alÄ±ÅŸan yaban domuzlarÄ± kimi zaman mahalle sakinlerinin elleriyle verdiÄŸi yiyecekleri yiyor. Mahalleye gelen domuzlarÄ±n sayÄ±sÄ± zaman zaman 40'a kadar çÄ±kÄ±yor. Bazen toplu, bazen 2'ÅŸer veya 3'er gruplara ayrÄ±lan yaban domuzlarÄ± karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurduktan sonra kÄ±rsal alana dönüyor.

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