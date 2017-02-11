DeÄŸeri tam 1 milyon TL yolcu otobÃ¼sÃ¼nde bulundu

Mardin-Ä°stanbul seferi yapan bir otobÃ¼sÃ¼n iÃ§inden iki kilo sentetik uyuÅŸturucu maddesi matamfetamin bulundu.

KÄ±rÅŸehir Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Mardin'den Ä°stanbul'a giden 8 yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptÄ±. Mardin'den geldiÄŸi belirlenen otobüsteki Afganistan ve Ä°ran uyruklu 2 kiÅŸinin durumundan ÅŸüphelenen ekipler, zanlÄ±larÄ±n üzerinde ve otobüsün bagajÄ±nda ve arama yaptÄ±. Bagajdaki aramada, iki ayrÄ± valizde bir kilogram sentetik uyuÅŸturucu maddesi metamfetamin bulan ekipler, Afgan uyruklu Akam ShamatÄ± ve Ä°ran uyruklu SamÄ±holla ShÄ±nvari'yi gözaltÄ±na aldÄ±. ZanlÄ±lar, Ahi Evran Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Ä°ki ÅŸüphelinin yurda kaçak yollarla sokulan piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 1 milyon lira olan metamfetamin maddesini Ä°stanbul'a götürmek üzere yolcu otobüsüne bindikleri öÄŸrenildi.