YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼nde adÄ± geÃ§en dÃ¶nemin istihbarat mÃ¼dÃ¼rÃ¼ FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

Kayseri'de dÃ¼zenlenen FETÃ– operasyonunda ByLock kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 11 eski polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±ndaki Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun da Ã¶lÃ¼mÃ¼nde adÄ± geÃ§en kiÅŸiyle aynÄ± olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

FETÖ/PYD soruÅŸturmasÄ± nedeniyle, Emniyet MüdürlüÄŸü TEM Åžubesi ekipleri, Kayseri'de daha önce Emniyet MüdürlüÄŸünde görevli ve meslekten ihraç edilen 17 personelin ByLock kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan haklarÄ±nda yakalama ve gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kan 17 zanlÄ±dan 11'i bu sabah evlerinden alÄ±ndÄ±. 6 eski emniyet mensubu ise bulunamadÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar arasÄ±nda, BBP lideri Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun bulunduÄŸu helikopterinin 2009 yÄ±lÄ±nda KahramanmaraÅŸ'Ä±n Göksun Ä°lçesinde düÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda Kayseri'de istihbarat müdürü olarak görev yapan ve olayÄ± manüple ettiÄŸi gerekçesiyle hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lan Ali Orhan Dinç'in de bulunduÄŸu belirlendi.